Врач рассказал, какие витамины нужно пить зимой

Витамин D необходим организму зимой Фото: Мария ЛЕНЦ

Терапевт Евгений Тимаков рассказал, какие витамины нужно пить зимой россиянам. По его словам, не нужно заменять натуральные источники витаминов искусственными. Нужно употреблять в пищу продукты, насыщенные витамином D и омега-кислотами. Это поможет уберечь организм от простуд и вирусных инфекций. Об этом пишет NEWS.ru.

Также врач посоветовал есть меньше продуктов, которые содержат химикаты, наносящие вред организму. При наличии в организме нужного количества витаминов из натуральных продуктов простуда будет не страшна.

Отметим, что в Свердловской области установились сильные морозы. Ночью столбики термометров опускаются до отметки в -37 градусов.