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НовостиНа здоровье9 января 2023 10:10

Врач рассказал, какие витамины нужно пить зимой

Акцент нужно сделать на нескольких витаминах
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Витамин D необходим организму зимой

Витамин D необходим организму зимой

Фото: Мария ЛЕНЦ

Терапевт Евгений Тимаков рассказал, какие витамины нужно пить зимой россиянам. По его словам, не нужно заменять натуральные источники витаминов искусственными. Нужно употреблять в пищу продукты, насыщенные витамином D и омега-кислотами. Это поможет уберечь организм от простуд и вирусных инфекций. Об этом пишет NEWS.ru.

Также врач посоветовал есть меньше продуктов, которые содержат химикаты, наносящие вред организму. При наличии в организме нужного количества витаминов из натуральных продуктов простуда будет не страшна.

Отметим, что в Свердловской области установились сильные морозы. Ночью столбики термометров опускаются до отметки в -37 градусов.