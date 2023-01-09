В Нижнем Тагиле отремонтируют одну их старейших школ

Школу отремонтируют до конца 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в одной из старейших школ проведут капительный ремонт. Речь идет о школе №32, где сегодня учатся 720 детей. Зданию в 2023 году исполняется 87 лет.

По данным портала tagil.life, начальная стоимость ремонта составляет 214 миллионов рублей, аукцион проведут 16 января, а сам ремонт должны закончить до конца этого года.

Ремонт школы обойдется в 230 миллионов рублей, еще порядка 100 миллионов потратят на приобретение современного оборудования. На время ремонта ученики продолжат образовательный процесс в школе №44, гимназии №18 и горно-металлургической школе.