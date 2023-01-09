В Екатеринбурге 40 сотрудников предприятия пожаловались на то, что им больше двух месяцев не дают зарплату

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В Екатеринбурге сотрудники Следственного комитета заинтересовались ситуацией, сложившейся на одном из предприятий города. Так, по данным следствия, 61-летний директор организации больше двух месяцев не выплачивал своим сотрудникам заработную плату. В итоге следователи возбудили уголовное дело (ч.2, ст.145,1 УК РФ).

- Пострадавших оказалось свыше 40 человек, и за защитой своих прав они обратились в правоохранительные органы, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области. - По итогам проведенной следователем СК России процессуальной проверки было возбуждено уголовное дело.

К настоящему моменту подозреваемый уже погасил задолженность перед большинством работников. Сейчас выплат ожидают остальные пострадавшие.

- Следствием СКР по уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, - добавили в Следственном комитете России