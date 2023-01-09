В Новоуральске вынесли приговор предпринимателю незаконно вырубившему лес на 11 миллионов рублей

Свою вину предприниматель признал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске на скамье подсудимых оказался предприниматель из Екатеринбурга. Его обвинили в нелегальной вырубке леса в особо крупном размере (ч.3, ст. 260 УК РФ)

- С декабря 2021 года по февраль 2022 года житель Екатеринбурга, являясь индивидуальным предпринимателем, руководствуясь личной заинтересованностью, не имея соответствующе оформленного разрешения, дал указание бригаде рубщиков произвести рубку лесных насаждений лесного фонда, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. По данным надзорного ведомства, сами лесорубы не знали о том, что нарушают закон. В итоге они нарубили леса в «Невьянском лесничестве» на сумму больше 11,6 миллионов рублей.

- В результате принятых мер координационного характера ущерб обвиняемым полностью возмещен в ходе предварительного следствия, - добавили в прокуратуре. - Подсудимый вину в совершении инкриминируемого деяния признал в полном объеме.

Суд оштрафовал его на 1 миллион рублей.