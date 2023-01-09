В Екатеринбурге в ДТП на Малышева пострадал водитель

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель автомобиля Honda попал в ДТП на улице Малышева. Разбитый автомобиль заметили у предприятия «Вектор». Об этом сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург».

Авария произошла днем, 9 января. Очевидцы отмечают, что движение на улице Малышева затруднено.

- Водитель Honda двигался по Малышева. В левой полосе со стороны улицы Генеральской в сторону улицы Гагарина он не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил наезд на бордюрный камень. Произошло опрокидывание автомобиля. В результате аварии пострадал водитель. Его увезли в больницу №36. Врачи диагностировали у мужчины перелом ребер, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Ранее, в ГИБДД екатеринбуржцев призывали не выезжать на дальние расстояния в морозы. Также водителей призывали соблюдать скоростной режим и не совершать опасных маневров на дороге.