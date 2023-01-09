Медики рассказали, на какие вызовы выезжала в праздники скорая помощь в Екатеринбурге

Чаще всего медиков вызывали из-за простуды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В скорой помощи Екатеринбурга рассказали, на какие вызовы медикам чаще всего приходилось выезжать в праздничные дни с 1 по 8 января 2023 года.

Причины вызовов скорой помощи в Екатеринбурге

1. Заболевания ОРВИ, грипп, пневмония - 2100 вызовов.

2. Бытовые, уличные и криминальные травмы – 1000 вызовов.

3. ДТП – 51 выезд.

4. Обморожения и переохлаждения – 39 выездов.

5. Пожары – 19 выездов.

Остальные показатели – стабильны.

Напомним, что в праздники в Екатеринбурге дежурили 120 бригад скорой медицинской помощи. Всего зарегистрировано 18 350 обращений, медики выезжали на вызовы 11,5 тысячи раз.