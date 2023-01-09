Медики рассказали, на какие вызовы выезжала в праздники скорая помощь в Екатеринбурге

Чаще всего медиков вызывали из-за простуды
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В скорой помощи Екатеринбурга рассказали, на какие вызовы медикам чаще всего приходилось выезжать в праздничные дни с 1 по 8 января 2023 года.
Причины вызовов скорой помощи в Екатеринбурге
1. Заболевания ОРВИ, грипп, пневмония - 2100 вызовов.
2. Бытовые, уличные и криминальные травмы – 1000 вызовов.
3. ДТП – 51 выезд.
4. Обморожения и переохлаждения – 39 выездов.
5. Пожары – 19 выездов.
Остальные показатели – стабильны.
Напомним, что в праздники в Екатеринбурге дежурили 120 бригад скорой медицинской помощи. Всего зарегистрировано 18 350 обращений, медики выезжали на вызовы 11,5 тысячи раз.