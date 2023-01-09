Жители Екатеринбурга в праздники вызывали скорую помощь 18 350 раз

Жители Екатеринбурга почти 20 тысяч раз звонили в скорую помощь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новогодние праздники в Екатеринбурге на линии постоянно дежурили порядка 120 бригад скорой медицинской помощи. Это 450 человек медицинского персонала. Также был предусмотрен определенный резерв на случаи ЧС и возможного повышения порога.

- В праздники зарегистрировано в оперативном отделе службы 18 350 обращений от жителей Екатеринбурга, из них 11,5 тысяч закончились выполнением вызова. То есть выезд бригады скорой медицинской помощи был осуществлен. 2,5 тысячи вызовов – к детям. Часть вызовов передана в отделения амбулаторно-поликлинического звена для выполнения, - рассказывает заместитель главного врача по организационно-методической и экспертной работе станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Евгений Рузанов.

Чаще всего горожане вызывали скорую помощь по причине заболевания ОРВИ, грипп и пневмоний.