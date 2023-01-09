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НовостиОбщество9 января 2023 8:47

В 2023 году для свердловских больниц закупят 8 аппаратов МРТ

Сейчас их в регионе 12
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Аппараты планируется поставить в больницы Каменска-Уральского, Первоуральска, Красноуфимска и Асбеста

Аппараты планируется поставить в больницы Каменска-Уральского, Первоуральска, Красноуфимска и Асбеста

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году для больниц Свердловской области закупят восемь аппаратов МРТ. Это будет сделано в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Аппараты МРТ планируется поставить в больницы Каменска-Уральского, Первоуральска, Красноуфимска и Асбеста, - говорится в сообщении.

Также томографы появятся в ЦГКБ № 1, 3, 6 и 7. Сегодня в уральских больницах работают 12 МРТ. Всего в 2023 году на реализацию нацпроекта в Свердловской области хотят потратить 4,7 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что в Свердловской области в 2022 году на вертолетах скорой помощи из районных больниц в областные эвакуировали порядка 650 жителей региона. Основными местами дислокации вертолетов были Екатеринбург и Краснотурьинск.