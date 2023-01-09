В ГИБДД призвали ектеринбуржцев отказаться от дальних поездок в мороз

В Свердловской области похолодало до -30 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГИБДД Екатеринбурга призвали горожан отказаться от дальних поездок во время аномальных морозов. Также сотрудники советуют избегать опасных маневров.

Лучше не допускать выезд на встречную полосу и увеличить дистанцию до других машин. Кроме того, необходимо следить за состоянием автомобиля, особенно за тормозной системой и состоянием шин.

Перед поездкой нужно проверить работу двигателя и аккумулятора, наличие насоса, буксировочного троса, баллонного ключа и домкрата. Во время поездок в холода в машине должен лежать запас продуктов, теплые вещи и зарядка для телефона.

- Именно при смене погоды наблюдается резкое увеличение числа дорожно-транспортных происшествий, в том числе с пострадавшими. Их причинами становится невнимательность водителей и их неготовность управлять автомобилем в новых погодных условиях, - подчеркнули в Госавтоинспекции.

В Свердловской области похолодало до -30 градусов. Ожидается снег и гололед.