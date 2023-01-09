В Карпинске в аномальные холода школа и дома остались без отопления

Сейчас коммунальщики устраняют неисправности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Карпинске во время аномальных морозов школа и несколько жилых домов остались без отопления. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- В Единую диспетчерскую службу городского округа Карпинск и на систему «112» с 17:00 8 января 2023 года поступают сообщения от населения о частичном отсутствии отопления в квартирах в ряде домов, - говорится в сообщении.

Здания, оставшиеся без отопления, находятся на улицах Ленина, Серова, Луначарского, Мира, Почтамтской и в переулке Школьном. Также холодными оказались батареи в средней школе № 2 и карпинской школе-интернате.

По предварительным данным, авария произошла из-за прорыва трубопровода на теплосетях в районе котельной № 14. Сейчас коммунальщики устраняют неисправности. Планируется закончить работы 9 января. Прокуратура начала проверку.