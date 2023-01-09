В Свердловской области выросло число убийств

Полиция в Свердловской области усиленно работала все праздники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская полиция 9 января отчиталась о преступной активности граждан по итогам новогодних праздников.

В целом количество преступлений, совершенных в период с 1 по 9 января 2023 года в Свердловской области, осталось на уровне прошлого года. По ряду показателей есть улучшения в статистике, где-то цифры выглядят несколько печальнее.

По словам врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МВД России по Свердловской области Дмитрия Панфилова, в регионе не зарегистрировано ни одного разбойного нападения, грабежи остались на уровне статистики прошлогодних новогодних праздников, но выросло число убийств.

- Истекший период 2023 года в целом для Свердловской области характеризовался стабильной оперативной обстановкой. Преступная активность осталась на уровне прошлого года. Снижение по преступлениям, связанным с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, таких фактов на территории области было всего 27, в прошлом году было 34. Сократилось количество краж с 263 до 211. Количество грабежей осталось на прежнем уровне, разбойных нападений в эти праздники не зарегистрировано, - рассказывает Дмитрий Панфилов. - К сожалению, выросло количество убийств. В этом году в праздники их совершено девять, в прошлом году – шесть. Основная масса преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, так и убийства совершены в бытовой среде под влиянием алкоголя.