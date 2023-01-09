В Екатеринбурге из-за аномальных морозов отменили междугородние рейсы

Будут ли ездить автобусы, пока неизвестно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 9 января из-за морозов отменили рейс до Костаная, проходящий через Челябинск. Автобус должен был отправляться от автовокзала «Южный». Об этом говорится на сайте челябинского автовокзала.

При этом в Челябинске отменили транзитный рейс из Костаная до Екатеринбурга. Будут ли ездить автобусы, пока не известно.

Также 9 января в Екатеринбурге из-за морозов резко выросли цены на такси. В некоторых случаях стоимость выросла больше чем в два раза. На это пожаловались горожане.

Ранее ГУ МЧС по Свердловской области предупредило уральцев об аномальном похолодании до -40 градусов. Морозы будут держаться до 11 января.