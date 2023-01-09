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НовостиОбщество9 января 2023 6:40

В школах Каменска-Уральского третья четверть началась в обычном режиме

Здесь не стали вводить ограничения из-за морозов и пандемии
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Школы Каменска-Уральского работают в обычном режиме

Школы Каменска-Уральского работают в обычном режиме

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школьники Каменска-Уральского начали учиться в третьей четверти в январе 2023 года в обычном режиме. Об этом пишет портал KU66.RU со ссылкой на городское управление образования.

Уроки в школах 9 января начались в очном формате, дистант из-за повышенного уровня заболеваемости простудой в Свердловской области не предусмотрен.

При этом, по правилам, ученики начальных классов могут обучаться из дома при температуре воздуха ниже 25 градусов. В Министерстве образования и молодежной политики региона рекомендовали директорам школ рассмотреть вопрос о дистанционном обучении из-за сильных морозов.