В Екатеринбурге в мороз взлетели цены на такси

Горожане ждут, когда стоимость снизится, чтобы заказать машину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге морозным утром 9 января цены на такси резко выросли. На это «КП-Екатеринбург» пожаловались местные жители.

- В 06:30 от парка Маяковского до Вознесенской горки такси стоило 325 рублей. И это я еще подождала, пока цена с 380 снизится. Обычно в это время цена не выше 170 рублей, - рассказала Анна.

Другой горожанин Олег в 08:05 хотел вызвать такси от улицы Азина, 57 до Мамина-Сибиряка, 101. Оказалось, что поездка обойдется в 485 рублей. В обычный день машина по этому маршруту стоит 150 рублей.

Ранее ГУ МЧС по Свердловской области предупредило уральцев об аномальном похолодании до -40 градусов. Морозы будут держаться с 9 по 11 января. В ближайшие дни в области столбики термометра будут показывать -22…-30 градусов.