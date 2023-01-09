За год из районных больниц на вертолетах эвакуировали 650 свердловчан

Всего в регионе 39 площадок для приземления медицинского вертолета. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области в 2022 году на вертолетах скорой помощи из районных больниц в областные эвакуировали порядка 650 жителей региона. Об этом сообщает департамент информационной политики.

- Всего в регионе 39 площадок, оборудованных для приземления медицинского вертолета. Сеть обширная, одна из самых развитых в стране. Она включает в себя Ирбит, Бисерть, Ачит, Тавду, Нижний Тагил, Сухой Лог, Серов, Асбест, Алапаевск и другие населенные пункты, - говорится в сообщении.

Основными местами дислокации вертолетов были Екатеринбург и Краснотурьинск. Каждая площадка оснащена сигнальными огнями. При летной погоде «воздушная скорая» работает круглосуточно.

Кроме того, на Урале есть возможность осуществлять и транзитные перелеты в другие регионы и даже страны. Самый дальний вылет был в Казахстан. Тогда медики спасали мальчика с инсультом.

Всего специалисты Территориального центра медицины катастроф в 2022 году осуществили 2,5 тысячи эвакуаций как наземных, так и по воздуху. Помощь оказали больше чем семи тысячам пациентов.