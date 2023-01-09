В торговых центрах Березовского из-за коронавируса закрыли туалеты

Жители Березовского жалуются на закрытые туалеты в торговых центрах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В торговых центрах города Березовский под Екатеринбургом закрыты туалеты. Их запрещено посещать в связи с ограничительными мерами, связанными с пандемией коронавируса. Позже в общественных местах Свердловской области ограничения отменили, но туалеты в ТЦ так и остались закрыты. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В городе работают три торговых центрах, расположенных по улицам Спортивная и Театральная. На объектах есть туалетные комнаты, но уже длительное время они закрыты, на что посетители жалуются в социальных сетях.

В мэрии Березовского говорят, что знают о проблеме, но не могут повлиять на решение руководства торговых объектов, хотя права потребителей нарушаются длительное время.