В Кировграде суд отправил в колонию двух мужчин, забивших насмерть знакомого

Оба мужчины раньше были судимы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировграде суд на решения коллегии присяжных отправил в колонию двух мужчин 31 и 37 лет, ворвавшихся в квартиру знакомого и забивших его насмерть. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Оба мужчины являются жителями поселка Нейво-Рудянка и раньше были судимы. 16 ноября 2020 года осужденные пили алкоголь и общались. Во время разговора выяснилось, что им не нравится их 32-летний знакомый. У мужчин раньше с ним были конфликты. Осужденные решили проникнуть в квартиру товарища и избить его.

- Для осуществления своего умысла осужденные, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбили принесенными с собой металлическим гвоздодером и молотком стекла в квартире потерпевшего, после чего через окно проникли в жилище, - говорится в сообщении прокуратуры.

В квартире они каждый по 10 раз ударили общего знакомого, в том числе гвоздодером и деревянной рамой в область головы и туловища. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму в виде перелома костей свода и основания черепа. Мужчина умер на месте.

Нападавших признали виновными по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и по ч. 2 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, против воли проживающего в нем лица, с применением насилия). Одного из них отправили в колонию строгого режима на семь лет, другого – на девять.