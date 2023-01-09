В Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов

. В ДТП пострадали две машины. Фото: паблик «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте»

Утром 9 января в Екатеринбурге трамвай № 8 (40 лет ВЛКСМ – Машиностроителей) сошел с рельсов. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в городском ГИБДД.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Ленина и Гагарина. В ДТП пострадали две машины.

- Водители позвонили и спросили, куда ехать, чтобы самостоятельно оформляться. Пострадавших нет, - сообщили в Госавтоинспекции.

Ранее, 14 февраля 2022 года, трамвай № 23 сошел с рельсов в Екатеринбурге. Это произошло у Дворца молодежи. Вагон вернули обратно на рельсы приехавшие специалисты.