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НовостиОбщество9 января 2023 4:42

В Свердловской области начали принимать елки на переработку

Живые деревья нельзя выбрасывать в баки
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Елки с 9 по 31 января будут собирать отдельные виды специализированной техники. Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»

Елки с 9 по 31 января будут собирать отдельные виды специализированной техники. Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»

Новогодние праздники подошли к концу, а значит скоро нужно убирать украшения. В Свердловской области уже начали принимать живые елки на переработку. Об этом сообщает ЕМУП «Спецавтобаза».

- Выбрасывать хвойные деревья целиком в обычные контейнеры для твердых коммунальных отходов нельзя. Полностью в баках они обычно не помещаются, а при погрузке в мусоровоз могут повредить спецтехнику, - объяснили там.

Лучше всего оставить живую елку в отсеке для крупногабаритных отходов. Если его нет, то можно поставить ее рядом с баками так, чтобы она не мешала подъезду мусоровоза. Дерево должно быть без новогодних украшений не более полутора метра в длину или в распиленном виде.

Елки с 9 по 31 января будут собирать отдельные виды специализированной техники. Собранные деревья раздробят в щепу, которую будут использовать для технологических нужд предприятия. А в некоторых муниципалитетах будут открыты точки сбора для хвойных деревьев. Три таких пункта появятся в Верхней Пышме, два – в Арамили и один – в поселке Светлый.

Искусственную елку можно выбрасывать в контейнер для ТКО. Однако перед этим ее нужно разобрать.