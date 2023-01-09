На Урале завершились поиски 18-летнего парня из Сосьвы

Молодого человека нашли живым. Фото: «Лиза Алерт»

В Свердловской области завершились поиски 18-летнего Владислава Фефелова из Сосьвы. Он не вернулся домой 7 января. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

- Найден, жив, - говорится в сообщении.

На момент пропажи Владислав был в черной куртке, серой кофте с капюшоном, темно-синих штанах, черных кроссовках с белой подошвой. С собой у парня был черный рюкзак.

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