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НовостиОбщество9 января 2023 4:08

На Урале завершились поиски 18-летнего парня из Сосьвы

Он не вернулся домой 7 января
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Молодого человека нашли живым. Фото: «Лиза Алерт»

Молодого человека нашли живым. Фото: «Лиза Алерт»

В Свердловской области завершились поиски 18-летнего Владислава Фефелова из Сосьвы. Он не вернулся домой 7 января. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

- Найден, жив, - говорится в сообщении.

На момент пропажи Владислав был в черной куртке, серой кофте с капюшоном, темно-синих штанах, черных кроссовках с белой подошвой. С собой у парня был черный рюкзак.

Также на Урале уже 20 дней ищут мать пятерых детей Любовь Белюшину. Женщина таинственным образом пропала в селе под Алапаевском. Коллеги и бывший муж женщины подозревают друг друга.