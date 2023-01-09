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НовостиОбщество9 января 2023 3:27

В Екатеринбурге выберут главную бабушку 2023 года

В конкурсе могут участвовать женщины от 45 лет
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Анкеты бабушек будут приниматься до 7 февраля

Анкеты бабушек будут приниматься до 7 февраля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Урала пройдет конкурс «Главная Бабушка Екатеринбурга-2023». В нем смогут принять участие женщины старше 45 лет, сообщают организаторы.

- Мы приглашаем к участию женщин, с активной жизненной позицией, которые не стесняются гордо нести свой возраст, - говорится в сообщении.

Конкурс пройдет в Екатеринбурге уже в третий раз. Он нацелен на привлечение внимания к старшему поколению и поддержание семейных традиций. Главную бабушку города объявят 7 апреля. Анкеты будут приниматься до 7 февраля.

Ранее, в 2022 голу, редакция «КП-Екатеринбург» рассказывала о 51-летней Светлане Шевелевой, которая участвовала в этом конкурсе. У женщины двое детей и двое внуков, но назвать ее бабушкой даже язык не поворачивается. Женщина прекрасно выглядит, успешно занимается своим бизнесом и помогает людям найти любовь.