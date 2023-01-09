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НовостиОбщество9 января 2023 2:53

Краеведческому музею в поселке Гари выделят больше 2,5 млн рублей

Деньги пойдут на техническое оснащение
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Выставку хотят запустить к 400-летию Гарей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Выставку хотят запустить к 400-летию Гарей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Краеведческий музей в поселке Гари получит на техническое оснащение больше 2,5 миллионов рублей. Два миллиона выделят в рамках нацпроекта «Культура», еще 500 тысяч – из регионального бюджета. Об этом сообщает правительство Свердловской области.

- История создания местного музея напрямую связана с Гаринской палеолитической стоянкой – «кладбищем мамонтов» – которая находится на правом берегу реки Сосьвы в центральной части поселка. В его коллекции – 635 предметов археологии, в том числе кости древних животных и каменные орудия труда, - говорится в сообщении.

В 2023 году в музей закупят современное демонстрационное и техническое оборудование: различные витрины, стенды, стеллажи и мультимедийный сенсорный стол. При этом появится виртуальная экспозиция «От Пелымского острога до Гаринской слободы». Познакомиться с ней можно будет находясь в любой точке мира.

Выставку хотят запустить к 400-летию Гарей, которое отпразднуют в первую субботу июля 2023 года. К этой же дате планируют установить арт-объект «Мамонтенок Гарик» на палеонтологической стоянке.