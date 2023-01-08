На Урале пропал 18-летний житель Сосьвы

Молодой человек проживал в поселке Сосьва. Фото: «ЛизаАлерт»

На Урале разыскивают 18-летнего жителя Сосьвы. Владислав Фефелов не вернулся домой 7 января. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшего: рост 154 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза каре-зеленые.

На момент исчезновения Владислав был в черной куртке, серой кофте с капюшоном, темно-синих штанах, черных кроссовках с белой подошвой. С собой у парня был черных рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Владислава Фефелова, просим позвонить по номеру 8(800) 700-54-52 или на горячую линию 112.

Напомним, на Урале уже 19 дней ищут мать пятерых детей Любовь Белюшину. Женщина таинственным образом пропала в селе Коптелово под Алапаевском. Коллеги и бывший муж многодетной матери уверены, что она бы не бросила их, но теряются в догадках, что могло произойти и подозревают друг друга.

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