В Екатеринбурге школьники могут начать учебный год с онлайн-занятий

Школьников могут отправить на дистант из-за непогоды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учебный процесс в новом году может начаться для школьников в Екатеринбурге и Свердловской области с онлайн-занятий. Рассмотреть дистанционное обучение из-за сильных морозов рекомендует Министерство образования. А по данным департамента информационной политики Свердловской области, решение о переводе на дистанционное обучение остается за директорами школ.

- Рекомендуется рассматривать возможность дистанта для учеников 1-4-х классов при температуре воздуха ниже -28 без ветра и ниже -25 с ветром, для 5-9-х классов – ниже -30 без ветра и -28 с ветром, для 10-11-х классов – ниже -32 без ветра и -30 с ветром, - говориться в сообщении ведомства.

Напомним, в ближайшие дни в Екатеринбурге температура воздуха будет от -25 до -30 градусов. В Свердловской области на севере региона столбик термометра опустится до -37.

По данным департамента информполитики Свердловской области, приостанавливать учебный процесс в очной форме также рекомендуется в случае заболеваемости гриппом и ОРВИ более 20% учеников.

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