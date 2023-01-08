Финансирование получат Свердловский театр музкомедии, Свердловский театр драмы, а также Нижнетагильский драматический театр Мамина-Сибиряка. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Три свердловских театра получат 48 миллионов на закупку сценического оборудования в рамках нацпроекта «Культура».

- В 2023 году для уральских театров закупят аппаратуры более чем на 36 миллионов рублей, в 2024 — почти на 12 миллионов, - сообщает департаме информационной политики Свердловской области.

Финансирование получат Свердловский государственный академический театр драмы, Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии, Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка.

На выделенные средства в театрах закупят светодиодные приборы, прожектора, проекционные экраны, видеокамеры, микрофоны, акустические колонки и другое оборудование.

Средства будут выделены из федерального бюджета – 44,5 миллиона рублей, а также из областного – почти 3,5 миллиона.