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НовостиПроисшествия8 января 2023 8:59

Водитель «ВАЗ» сбил женщину под Нижним Тагилом

У пострадавшей диагностировали ушибы и перелом
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Фото: Отделение пропаганды отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Нижнетагильское»

Фото: Отделение пропаганды отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Нижнетагильское»

Водитель «ВАЗ» сбил женщину на пешеходном переходе под Нижним Тагилом. Как сообщили в отделении пропаганды отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Нижнетагильское», 21-летний молодой человек ехал по автодороге Николо-Павловское – Алапаевск. Из-за снегопада он в последний момент заметил, что 31-летняя женщина переходит дорогу.

- У пострадавшей диагностировали закрытый перелом левой голени и ушибы, - рассказали в ведомстве.

Водитель «ВАЗ» имеет стаж один год. За это время он девять раз был замечен за нарушением ПДД.

- В отношении мужчины составили административные материалы за непредоставление преимущества в движении пешеходу, за отсутствие знака «начинающий водитель» на транспортном средства, а также за отсутствие страхового полиса, также добавили в отделении пропаганды отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Нижнетагильское».