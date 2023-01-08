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НовостиОбщество8 января 2023 8:37

В Екатеринбурге выставляют на продажу квартиры до 1,5 млн рублей

Такие цены встречаются на вторичное жилье
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Риелтор оценивает предложения по квартирам с такой низкой стоимостью как ненадежные

Риелтор оценивает предложения по квартирам с такой низкой стоимостью как ненадежные

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге выставляют на продажу квартиры до 1,5 миллионов рублей. Такие цены можно встретить в объявлениях на вторичное жилье площадью от 13 до 30 кв. метров.

К примеру, однокомнатная квартира площадью 18 кв. метров на Зои Космодемьянской выставлена на продажу за 1,14 миллионов рублей. А квартира-студия на Мурзинской площадью 29 кв. метров обойдется покупателю в 1,2 млн.

Однако риелтор Жанна Курнгурцева пояснила «КП-Екатеринбург», что за такими предложениями не стоит гоняться.

- За такой стоимостью явно скрывается какой-то подвох. К примеру, могут быть какие-то проблемы с документами. Даже комнату в общежитии площадью 17 квадратов сейчас в среднем продают не дешевле двух миллионов, - поясняет риелтор.