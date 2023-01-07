С 2020 года Иван Полушкин занимался развитием пивоварни Red Rocket Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Скончался известный на Урале пивовар Иван Полушкин. Об этом в своем telegram-канале сообщили директор журнала о пивоварении Real Brew Елена Тюкина. С 2020 года Иван Полушкин занимался развитием пивоварни Red Rocket.

- Ужасная новость. Вчера не стало Ивана Полушкина. Несмотря на столь короткую жизнь-Иван взлетел буквально звездой на пивном небосклоне, все мы до сих пор пьем его «Атомную прачечную». Больше года назад мы брали интервью. От себя и от редакции выражаем искренние соболезнования родным и близким Ивана, - написала Елена Тюкина.

Ранее мы рассказывали историю 35-летней жительницы Нижнего Тагила Светланы Бурухиной. Женщина скончалась в больнице после операции. Муж Светланы считает, что его жена умерла из-за халатности врачей.

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