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НовостиАвто7 января 2023 12:55

В Свердловской области 305 машин расчищали дороги в Рождество

Было потрачено 311 тонн песка и 3420 тонн пескосоляной смеси
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Специалисты управления автодорог лично контролируют работу подрядных организаций по расчистке региональных дорог от снега

Специалисты управления автодорог лично контролируют работу подрядных организаций по расчистке региональных дорог от снега

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Рождественский сочельник и Рождественскую ночь дороги Свердловской области убирали 305 единиц снегоуборочной техники. Всего было потрачено 311 тонн песка и 3420 тонн пескосоляной смеси.

- Следить за дорожной ситуацией, метеоусловиями и работой подрядных организаций в реальном времени помогают 50 автоматических постов дорожного контроля. Комплексы оборудованы метеодатчиками и видеокамерам, - сообщили в департаменте информационной политики.

В регионе также работает горячая линия для сообщений о некачественной уборке дорог.

Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Также замечания можно направлять на телефон горячей линии областного управления автодорог: (343) 262-50-65.