В Свердловской области 305 машин расчищали дороги в Рождество

Специалисты управления автодорог лично контролируют работу подрядных организаций по расчистке региональных дорог от снега Фото: Иван МАКЕЕВ

В Рождественский сочельник и Рождественскую ночь дороги Свердловской области убирали 305 единиц снегоуборочной техники. Всего было потрачено 311 тонн песка и 3420 тонн пескосоляной смеси.

- Следить за дорожной ситуацией, метеоусловиями и работой подрядных организаций в реальном времени помогают 50 автоматических постов дорожного контроля. Комплексы оборудованы метеодатчиками и видеокамерам, - сообщили в департаменте информационной политики.

В регионе также работает горячая линия для сообщений о некачественной уборке дорог.

Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Также замечания можно направлять на телефон горячей линии областного управления автодорог: (343) 262-50-65.