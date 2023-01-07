Александр пропал 3 января. Фото: отряд «ЛизаАлерт»

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовал ориентировку на поиск 30-летнего жителя Асбеста Александра Котова. Уралец может передвигаться на серебристой «двенадцатой». Его местонахождение неизвестно с 3 января.

Ориентировка на поиски Александра. Фото: отряд «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 175 сантиметров, плотное телосложение, карие глаза и темно-русые волосы. Александр был одет в черную куртку, черные джинсы и галоши.

Напомним, что в Свердловской области с 22 декабря ищут многодетную мать Любовь Белюшину. Женщина пропала в селе Коптелово под Алапаевском. Известно, что в этот день она собиралась поехать к своему отцу в Реж, но так до него и не добралась.

Также мы рассказывали о уроженце Башкирии Ильмире Нурдавлетове, который бесследно исчез на Урале 10 лет назад.

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