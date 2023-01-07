Фабрика подарков Деда Мороза в эти дни тоже будет закрыта, не работают аттракционы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парк Маяковского отменил праздничные гуляния из-за аномальных морозов в Екатеринбурге. По данным Уральского гидрометцентра, 9 января в Екатеринбурге похолодает до -30.

- Друзья, к сожалению, мы вынуждены отменить мероприятия в парке из-за мороза на 7 и 8 января: в эти дни не будет аниматоров у елки и на катке, концертов в медиарубке. Фабрика подарков Деда Мороза в эти дни тоже будет закрыта, не работают аттракционы, - говорится в сообщении администрации парка.

Напомним, что в этом году в парке Маяковского собрали огромную горку. Ранее мы подробно рассказывали о ней.