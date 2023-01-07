Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с праздником Рождества Христова, который православные христиане отмечают 7 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с праздником Рождества Христова. Губернатор обратился к жителям региона.

- Рождество Христово обладает мощной объединяющей силой, служит укреплению традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, наполняет нас силами для уверенного противостояния любым вызовам. Пусть все добрые помыслы и мечты станут реальностью! – говорится в поздравлении.

Напомним, что в рождественскую ночь в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга прошла рождественская служба. Традиционно ее провел глава местной епархии Евгений Кульберг. Среди VIP гостей можно было увидеть музыканта Вадима Самойлова. Также службу посетил мэр Алексей Орлов.