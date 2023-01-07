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НовостиОбщество7 января 2023 8:14

Евгений Куйвашев поздравил уральцев с праздником Рождества Христова

Христиане отмечают праздник 7 января
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с праздником Рождества Христова, который православные христиане отмечают 7 января

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с праздником Рождества Христова, который православные христиане отмечают 7 января

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с праздником Рождества Христова. Губернатор обратился к жителям региона.

- Рождество Христово обладает мощной объединяющей силой, служит укреплению традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, наполняет нас силами для уверенного противостояния любым вызовам. Пусть все добрые помыслы и мечты станут реальностью! – говорится в поздравлении.

Напомним, что в рождественскую ночь в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга прошла рождественская служба. Традиционно ее провел глава местной епархии Евгений Кульберг. Среди VIP гостей можно было увидеть музыканта Вадима Самойлова. Также службу посетил мэр Алексей Орлов.