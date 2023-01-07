Это фото Юлии и Александра было сделано за два часа до аварии. Фото: страница Александра Шалина во «ВКонтакте»

Муж врача Юлии Шалиной, погибшей в аварии, раскаялся после смерти жены. Александр Шалин попросил молиться о воскрешении супруги. 4 января пара разбилась на 61 километре автодороги Усть - Багаряк – Тюбук. По предварительной версии, Александр не справился с управлением и на высокой скорости врезался в стоящую на обочине фуру. Юлия погибла на месте.

- Грешный я человек. Прошу простите меня все кого я обидел словами или делами. Вчера вечером мы попали в аварию и погибла моя любимая жена Юля. Она внешне после аварии целее, чем мы с сыном, - написал Александр Шалин на своей странице во «ВКонтакте».

Юлия Шалина была известным в Каменске-Уральском ортодонтом. У женщины остался сын и дочка.

- Христиане у кого есть дар веры и молитвы прошу молитесь о том чтобы Бог во имя Иисуса Христа воскресил мою любимую жену и Олину и Димину маму Юлю, - добавил муж Юлии.

Добавим, что вечером 6 декабря под Екатеринбургом в аварии пострадал 12-летний мальчик.