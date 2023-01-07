До 1 марта Захаров будет в СИЗО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге арестовали рецидивиста по фамилии Захаров. Как стало известно «КП-Екатеринбург», в новогоднюю ночь 35-летний уралец зарезал собутыльника. А также едва не убил очевидца убийства, мужчина находится в реанимации.

Ранее Захаров уже был судим за причинение тяжких травм, приведших к смерти. Его арестовали до 1 марта.

- Конфликт возник на почве неприязненныных отношений. Все произошло в многоэтажке на Библиотечной. Захаров был задержан по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статьям 105 УК «Убийство» и 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

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