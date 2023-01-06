На Урале 1 января пропал мужчина по фамилии Сюткин

Фото: «ЛизаАлерт»

В Сухом Логу Свердловской области пропал 43-летний Виктор Сюткин. О местонахождении мужчины ничего неизвестно с 1 января. Его разыскивают сотрудники полиции и волонтеры.

- Был одет в бежевую куртку, черные штаны, черные кроссовки, - сообщается в ориентировке «ЛизаАлерт».

Волонтеры отмечают, что Виктор Сюткин может находиться в любом городе региона. Если вы знаете о его местонахождении, сообщите об этом по телефонам указанным в ориентировке.

Фото: «ЛизаАлерт»

Напомним, на Урале уже полмесяца ищут 36-летнюю Любовь Белюшину. Женщина пропала 22 декабря 2022 года в селе Коптелово под Алапаевском. Известно, что в этот день она собиралась поехать к своему отцу в Реж, но так до него и не добралась.