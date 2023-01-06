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НовостиОбщество6 января 2023 16:48

Свердловские полицейские исполнили мечту 10-летней воспитанницы социально-реабилитационного центра

Девочка получила на Новый год от начальника ОВД Тавды куклу
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Начальник ОВД Тавды Иван Астапенко принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний» и исполнил желание 10-летней Елены Налимовой -воспитанницы социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Золушка».

- Мечты мальчишек и девчонок были размещены на зеленой красавице, украшавшей местный дворец культуры, - рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых. - Заветной мечтой Елены Налимовой было получить в подарок куклу, чтобы за ней ухаживать.

Подполковник Иван Астапенко приехал в детское учреждение на новогодний утренник и подарил девочке куклу. Она искренне поблагодарила гостя и пожелала, чтобы он стал постоянным посетителем центра «Золушка».

После утренника Иван Астапенко напомнил всем воспитанникам о мерах безопасности, разъяснил их права и обязанности, а также пожелал здоровья, добра и исполнения всех заветных желаний.