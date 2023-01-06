Принять участие в отборочном туре можно в период с 6 по 16 января 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области формируют новый состав Общественного совета при МВД, который будет работать с 2023 по 2026 год. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан.

Подать заявку могут в том числе представители организаций системы высшего образования, медицины, религиозных конфессий и национальных диаспор. Кроме того, кандидатами могут стать сотрудники некоммерческих организаций, деятельность которых связанна с противодействием коррупции и незаконному обороту наркотиков, участники волонтерских объединений, а также специалисты-профессионалы в области юриспруденции и СМИ, освещающие правоохранительную тематику.

- Это должны быть хорошо известные общественности люди с безупречной деловой и профессиональной репутацией и активной гражданской позицией, - рассказал начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Принять участие в отборочном туре можно в период с 6 по 16 января 2023 года. Для этого нужно предоставить заполненные заявление, согласие на обработку персональных данных, анкету кандидата и автобиографию-резюме.