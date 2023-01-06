Фото: Фонд святой Екатерины

В Екатеринбурге у часовни святой великомученицы Екатерины установили главный символ Рождества - вертеп.

- В центре композиции ясли с сеном, где лежит Божественный младенец, рядом с ним Дева Мария и Иосиф, - рассказали в Фонде святой Екатерины. - Вокруг стоят волхвы Бальтазар, Каспар и Мельхиор, которые пришли поклониться Богомладенцу и преподнести свои дары.

Это не все подарки горожанам к Рождеству. На рассвете в центре Екатеринбурга на медиафасадах начнут показывать изображения главных икон и поздравления с Рождеством Христовым.

Также в Фонде святой Екатерины рассказали, что подготовили 2 500 сладких подарков для детей из многодетных и малоимущих семей, а также для детей священнослужителей и учеников Свято-Симеоновской гимназии. Их уже передали в Екатеринбургскую епархию.