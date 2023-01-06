Под Екатеринбургом пассажирский автобус улетел в кювет, уходя от столкновения

Фото: скриншот с видео «4 канала»

На автодороге Екатеринбург - Реж – Алапаевск днем, 6 января, пассажирский автобус улетел в кювет. Сотрудникам ГИБДД водитель сообщил, что уходил от столкновения - впереди идущий транспорт начал поворачивать налево.

- Водитель автобуса Volvo 55-летний мужчина, следуя из Екатеринбурга в сторону с. Таборы на 57 км автодороги не справился с управлением и допустил съезд с дороги, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

В автобусе перевозилось 12 пассажиров, никто из них не пострадал. Их отправили до места назначения на другом автобусе.

За рулем автобуса находился мужчина, имеющий стаж вождения в категории «D» - 24 лет. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался.

По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.