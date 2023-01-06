В Нижнем Тагиле подростки сбили сотрудника ППС, угоняя машину

На родителей подростков составлены административные протоколы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле подростки сбили 24-летнего сотрудника ППС, угоняя машину. Все произошло ночью возле дома на проспекте Вагоностроителей. Полицейский перегородил собой дорогу, чтобы подростки не смогли скрыться на чудом автомобиле.

- Вернувшись домой со службы, сержант услышал во дворе своего дома по проспекту Вагоностроителей шум двигающейся автомашины. Выглянув в окно, полицейский увидел, как Lada Priora «нарезала круги» по двору, потом останавливалась, молодые люди, которые явно не достигли возраста совершеннолетия, по очереди садились за руль. Заподозрив нехорошее, молодой сотрудник тут же выбежал на улицу, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Перегородив собой дорогу, полицейский крикнул подросткам, чтобы выходили из автомобиля, и вызвал по рации на помощь коллег. В этот момент находящийся за рулем парень нажал на газ и наехал на сотрудника ППС. После этого подростки кинулись из машины врассыпную. Сотруднику ППС удалось задержать только одну девочку. Ее он передал полицейским, которые отвезли ее в дежурную часть.

Еще трех молодых людей 14 и 15 лет и 14-летнюю девушку задержали позже. Оказалось, что 15-летний мальчик стащил ключи от квартиры у знакомого матери. В квартире он взял ключи от машины и позвал друзей кататься.

На родителей подростков составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.

В МУ МВД России «Нижнетагильское» отметили, что полицейский серьезных травм не получил и уже вернулся на работу.