Лишь 15% сменивших работу свердловчан ответили, что новое место однозначно лучше предыдущего Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 38% жителей жалеют, что сменили работу в 2022 году. К такому выводу пришли после опроса свердловчан в службе исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Все дело в том, что новое место работы, по мнению жителей региона, оказалось хуже предыдущего.

- Чаще всего об этом говорили представители медицины, высшего менеджмента и административного персонала, - рассказали в пресс-службе hh.ru.

Лишь 15% сменивших работу свердловчан ответили, что новое место однозначно лучше предыдущего. Это работники банковской сферы, производства и сельского хозяйства, науки и образования. Еще 10% свердловчан рассказали, что не видят особой разницы между новым и старым местом работы, а 36% затруднились ответить.

Также опрос показал, что 11 % жителей региона в 2022 году вообще не работали, 35% - сменили работу, а 54% остались трудиться на прежнем месте. Чаще всего новое место работы искали представители сферы туризма, рабочий персонал и HR-менеджеры, а среди тех, кто остался на старом месте - представители сферы государственной службы, работники науки и образования, медицины и фармацевтики, добычи сырья и автобизнеса.