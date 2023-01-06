В Ивделе создадут этнографический центр народа манси

Новый туристический объект расположат рядом с уже имеющейся туристической инфраструктурой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ивделе создадут этнографический центр. Новый туристический объект расположат рядом с уже имеющейся туристической инфраструктурой, что позволит интегрировать его в туристические маршруты.

- Общественники инициировали создание в Ивделе этнографического центра, где будут действовать швейная и ремесленная мастерские, центр приема пушнины, кедровой шишки, ягод, грибов и чаги, - рассказали в департаменте информполитики региона. - Новый туристический объект даст постоянную работу минимум семи представителям манси.

На территории этноцентра планируется расположить дом из сруба, навес, объекты культа, памятный камень, охотничий лабаз, священный амбарчик, имитацию колодца и другие выставочный объекты. Внутри дома будет располагаться выставочный и производственный залы с необходимым оборудованием.

Отметим, что в Ивдельском городском округе проживает 137 манси. Из них более 60 ведут традиционный образ жизни в лесных поселениях.