Житель Екатеринбурга перевел телефонным мошенникам 285 тысяч рублей

Мошенники обманули руководителя департамента одной из коммерческих организаций Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 35-летний руководитель департамента одной из коммерческих организаций перевел телефонным мошенникам 285 тысяч рублей. Злоумышленники представились сотрудниками службы безопасности крупной кредитной организации, клиентом которой он является.

- Звонившие сообщили, что с банковской карты собеседника происходят попытки списания денежных средств. Затем «банковские специалисты» в целях предотвращения возможных мошеннических действий попросили мужчину озвучить им номер своей платежки. Доверчивый гражданин согласился, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Затем мужчине пришли сообщения с кодами, которые он сообщил злоумышленникам. После этого с его счета произошло три списания на общую сумму 285 тысяч рублей. Также была попытка списания еще 400 тысяч рублей. К счастью, последнюю операцию банк отклонил, а разговор со злоумышленниками был прерван. Тогда екатеринбуржец понял, что стал жертвой телефонных аферистов.

Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В полиции напоминают, что при попытке незнакомцев под видом сотрудников банка заставить сделать перевод или сообщить пароли от банковской карты необходимо немедленно закончить разговор и сообщить о звонке по официальным телефонам клиентской поддержки и обратиться в органы внутренних дел.