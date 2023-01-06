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НовостиОбщество6 января 2023 6:33

Житель Екатеринбурга перевел телефонным мошенникам 285 тысяч рублей

Злоумышленники представились сотрудниками службы безопасности крупной кредитной организации
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Мошенники обманули руководителя департамента одной из коммерческих организаций

Мошенники обманули руководителя департамента одной из коммерческих организаций

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 35-летний руководитель департамента одной из коммерческих организаций перевел телефонным мошенникам 285 тысяч рублей. Злоумышленники представились сотрудниками службы безопасности крупной кредитной организации, клиентом которой он является.

- Звонившие сообщили, что с банковской карты собеседника происходят попытки списания денежных средств. Затем «банковские специалисты» в целях предотвращения возможных мошеннических действий попросили мужчину озвучить им номер своей платежки. Доверчивый гражданин согласился, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Затем мужчине пришли сообщения с кодами, которые он сообщил злоумышленникам. После этого с его счета произошло три списания на общую сумму 285 тысяч рублей. Также была попытка списания еще 400 тысяч рублей. К счастью, последнюю операцию банк отклонил, а разговор со злоумышленниками был прерван. Тогда екатеринбуржец понял, что стал жертвой телефонных аферистов.

Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В полиции напоминают, что при попытке незнакомцев под видом сотрудников банка заставить сделать перевод или сообщить пароли от банковской карты необходимо немедленно закончить разговор и сообщить о звонке по официальным телефонам клиентской поддержки и обратиться в органы внутренних дел.