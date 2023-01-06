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НовостиОбщество6 января 2023 5:24

На Кольцовском тракте появятся огромные светящиеся фигуры

На их установку потратят 200 миллионов рублей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Площадь участка для благоустройства составит 113 гектаров

Площадь участка для благоустройства составит 113 гектаров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кольцовском тракте появятся огромные светящиеся фигуры медведя и лося. Об этом пишет E1.RU. По данным издания на их установку и озеленение территории рядом с ними потратят 200 миллионов рублей.

Площадь участка для благоустройства составит 113 гектаров. Планируется, что будет проведено художественно-ландшафтное оформление территории.

Эскиз проекта разработали специалисты екатеринбургской фирмы «АСГ Золотое Сечение». Уточняется, что проект занял 1 место в творческом конкурсе в 2019 году. Сейчас ведется подготовка проектной документации.