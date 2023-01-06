Площадь участка для благоустройства составит 113 гектаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кольцовском тракте появятся огромные светящиеся фигуры медведя и лося. Об этом пишет E1.RU. По данным издания на их установку и озеленение территории рядом с ними потратят 200 миллионов рублей.

Площадь участка для благоустройства составит 113 гектаров. Планируется, что будет проведено художественно-ландшафтное оформление территории.

Эскиз проекта разработали специалисты екатеринбургской фирмы «АСГ Золотое Сечение». Уточняется, что проект занял 1 место в творческом конкурсе в 2019 году. Сейчас ведется подготовка проектной документации.