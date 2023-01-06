В Качканаре пожарные спасли двух человек из дома, где загорелась квартира

В тушении пожара были задействованы три единицы техники и 10 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Качканаре утром 6 января произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Свердлова. Прибывшие на место пожарные с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасли двух человек. Еще 10 жильцов дома эвакуировались самостоятельно.

- В 06:49 поступило сообщение о пожаре. На площади 15 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на втором этаже муниципального пятиэтажного жилого дома, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара были задействованы три единицы техники и 10 человек личного состава. В 06:58 пожарным удалось локализовать огонь, в 07:03 открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 07:50.

Напомним, во время пожара в Екатеринбурге вечером 5 января погиб человек.