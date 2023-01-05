В Свердловской области появятся еще 5 модельных библиотек

Дизайн будущей модельной библиотеки в Дегтярске. Фото: департамент информационной политики

В Свердловской области появятся еще пять модельных библиотек. В 2023 году их планируют открыть в Первоуральске, Верхней Салде, Дегтярске, Косулино и поселке Энергетиков, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Четыре библиотеки создадут в рамках нацпроекта «Культура», а еще одна появится за счет средств гранта из областного бюджета.

- Актуальное техническое оснащение модельных библиотек позволяет чрезвычайно разнообразить проводимые мероприятия. Новое дыхание открывается не только у читателей, но и у самих сотрудников библиотек, которых многократный прирост посетителей заряжает и вдохновляет на новые проекты, в том числе и участие в проекте «Пушкинская карта», — заявила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Библиотеки Дегтярска и Верхней Салды получат по 10 миллионов рублей. На создание модельных библиотек в Косулино и поселке Энергетиков выделено по пять миллионов рублей, а трехмиллионный грант получила библиотека в Первоуральске.

Всего с 2015 года в Свердловской области появилось 19 модельных библиотек. Одна из последних открылась в Каменск-Уральском.