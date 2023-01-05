Пассажиры «Орлана» пожаловались на давку в вагонах до Екатеринбурга

"Орланы" будут курсировать сдвоенным составом до конца новогодних каникул Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пассажиры поездов «Орлан», курсирующего между Челябинском и Екатеринбургом, пожаловались на переполненные вагоны. По их словам, билетов на поезд продается больше, чем мест в вагонах, передает жалобы пассажиров портал 74.RU.

- Мой сын ехал на утренней электричке стоя четыре часа. Дети не могли сесть даже на сумки, иначе их бы задавили. Многих тошнило от духоты и давки, одна девочка упала в обморок, - рассказала 74.RU мама ребенка, который попал в забитый вагон «Орлана».

Чтобы решить проблему, в Свердловской пригородной компании экстренно увеличили число вагонов поезда. С 5 января «Орлан» будет курсировать сдвоенным составом.

- В связи с большой популярностью, составом из 4 вагонов «Орлан» будет курсировать в период праздничных дней. Первый сдвоенный рейс отправится 5 января, в 18:00, - уточнили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.