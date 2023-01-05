В Арамили завершили рекультивацию незаконной свалки на год раньше

Результат рекультивации несанкционированной свалки. Фото: департамент информационной политики

В Арамили досрочно завершили рекультивацию несанкционированной свалки. Работы велись по проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология». В итоге, от 300 тысяч кубометров отходов удалось очистить более пяти гектаров земель, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- Всего на рекультивацию свалки было направлено 154,7 миллиона рублей. Восстановление нарушенных земель удалось ускорить и провести менее чем за год, вместо запланированных двух лет, — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Рекультивация свалки шла в несколько этапов. Сначала площадь расчистили от деревьев и кустарников, затем сформировано тело полигона, установлена система дегазации и смонтирован изолирующий экран, уточняют в департаменте. Затем очищенную территорию засеяли травой.

Сейчас по проекту «Чистая страна» в Екатеринбурге продолжается рекультивация нарушенных земель на полигоне ТБО «Широкореченский». По плану, работы должны завершить до конца 2023 года.

«Итогом реализации проекта «Чистая страна» в регионе станет ликвидация наиболее опасных объектов, восстановление земель, занятых незаконными свалками в границах городов, а также улучшение качества жизни свердловчан», - уточняют в департаменте информационной политики.