Межгосударственный авиационный комитет назвал все причины авариной посадки самолета «Уральских авиалиний» в кукурузном поле

Самолет "Уральских авиалиний" после ЧП в кукурузном поле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) официально закончил расследование аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» в кукурузном поле. ЧП случилось в августе 2019 года в подмосковном Раменском. Причиной жесткой посадки стали чайки, попавшие в двигатель, говорится в окончательном отчете МАК, передает ТАСС.

«Авиационное происшествие с самолетом А321-211 случилось при выполнении взлета днем (в 06:15 мск) в визуальных метеоусловиях, в результате его столкновения после отрыва от ВПП на высоте 0,6-1,2 м со стаей чаек индивидуальной массой отдельных особей более 1,13 кг, подпадающих под сертификационную категорию "большая птица", что привело к механическим повреждениям обоих двигателей и вынужденному приземлению вне аэродрома», - указывается в документации МАК, цитирует агентство ТАСС.

На появление птиц повлияли свалки и водоемы. После столкновения самолета с чайками, его двигатели продолжали работать. В отчете МАК сообщается, что у пилотов были "явные признаки дезорганизации, непоследовательности и хаотичности".

«На начальном этапе продолженного взлета, до включения автопилота, экипаж не выполнил (или выполнил, но в недостаточной степени) ни одного из действий, предусмотренных процедурой продолженного взлета», - уточняется в отчете.

Самолет «Уральских авиалиний» совершал рейс до Симферополя. В салоне находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. Аварийную посадку оценили в три миллиарда рублей. Весь самолет пришлось разобрать по частям, чтобы вывести с поля.

Позже компания «Уральские авиалинии» рассказала, как изменилась жизнь экипажа, посадившего самолет в кукурузном поле, через три года после происшествия. Известно, что все они продолжают работать на прежнем месте.