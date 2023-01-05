Боец из Свердловской области погиб в ходе СВО на Украине

Сергею Молодцову было 46 лет. Фото: Администрация Серовского городского округа

Военнослужащий из Свердловской области Сергей Молодцов погиб в зоне спецоперации на Украине. Мужчина проживал в Серове. Об этом сообщила администрация Серовского городского округа.

- Сергей погиб при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции. Сергей Молодцов будет похоронен на городском кладбище в Серове, - уточняет пресс-служба администрации городского округа на странице во «Вконтакте».

Военнослужащему было 46 лет. Сергей Молодцов был родом из Уссурийска на Дальнем Востоке. Также он участвовал в контртеррористической операции в Чечне. В Серов его семья переехала после его службы в армии.

Прощание с Сергеем Молодцевым пройдет в Серове 5 января в 12:00. Церемония будет в зале «Прощание».